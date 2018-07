Arsenal derrota o Watford e mantém perseguição ao City

Após um primeiro tempo truncado, sem que as equipes conseguissem balançar as redes, o Arsenal fez três gols em 12 minutos e venceu o Watford por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, e manteve-se vivo na perseguição ao líder do Campeonato Inglês, o Manchester City. Este foi o terceiro triunfo consecutivo do time comandado por Arsène Wenger.

O time de Londres iniciou a partida ameaçado, pois City e Manchester United haviam vencido seus jogos mais cedo neste sábado, chegando a 21 e 19 pontos, respectivamente. Com a vitória, o Arsenal foi a 19 e assumiu a vice-liderança, pois tem melhor saldo de gols. O Watford, por sua vez, permaneceu com 10 pontos e caiu para a 14.ª colocação.

Apesar de contar com um ataque avassalador, que marcou 11 gols nos últimos três jogos, o Arsenal não conseguiu furar o bloqueio adversário na primeira etapa. A melhor chance do primeiro tempo aconteceu em chute forte de Sánchez, de fora da área, que o goleiro brasileiro Gomes defendeu.

No intervalo, as duas equipes resolveram manter a proposta de jogo e não fizeram alterações. No entanto, a superioridade do Arsenal logo aflorou e o time fez três gols sem dar fôlego ao adversário.

Aos 17 minutos, em jogada de contra-ataque, Sánchez se aproveitou da sobra de bola de Özil e marcou seu sexto gol nos últimos três jogos pelo Arsenal. Aos 23, o alemão apareceu para participar novamente da jogada do gol, tocando para trás para Giroud completar. Já aos 29, Bellerin fez jogada individual e cruzou na medida para Ramsey fechar o marcador.

Pela próxima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Everton no Emirates Stadium, de olho em outro jogo, pois United e City fazem o clássico de Manchester, o que pode ajudar os londrinos a assumir a liderança. Já o Watford enfrenta o Stoke fora de casa.