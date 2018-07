Arsenal vence o Wolfsburg e conquista torneio amistoso em Londres

No outro jogo deste domingo pelo torneio, o Villarreal venceu o Lyon por 2 a 0, com gols de Soriano e do brasileiro naturalizado espanhol Léo Baptistão. Com os resultados, o Arsenal terminou na primeira colocação com 13 pontos (venceu dois jogos e marcou oito gols). O time espanhol ficou em segundo lugar com 10, o Wolfsburg somou um ponto e o Lyon, nenhum. Na Emirates Cup, além da pontuação pelo resultado do jogo, cada gol vale um ponto.

O Arsenal agora se prepara para estrear na temporada. No próximo domingo, a equipe encara o Chelsea pela Supercopa da Inglaterra. O Wolfsburg também começará seus jogos oficiais. No sábado, enfrentará o Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha.

Em outro amistoso deste domingo, o Sevilla, atual bicampeão da Liga Europa, venceu o Reims por 2 a 1, fora de casa. Kevin Gameiro abriu o marcador aos 19 minutos e Juan Muñoz ampliou aos 44 da etapa inicial. Os alemães diminuíram com Kyei, aos 20 do segundo tempo.