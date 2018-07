Arsenal vence por 7 a 5 pela Copa da Liga

Com um time reserva, o Arsenal levou o primeiro gol aos 12 minutos. Após cruzamento da esquerda, Roberts apareceu livre na área para mandar para dentro do gol. Sete minutos depois, Koscielny fez contra. Praticamente na saída de bola seguinte, Leigertwood ampliou a vantagem. Aos 37, Hunt fez o quarto.

A reação começou nos acréscimos do primeiro tempo, com Walcott, num contra-ataque. Na segunda etapa, aos 21, Giroud fez o segundo, de cabeça, após escanteio. A dois minutos do fim, Koscielny se redimiu e marcou o terceiro, também pelo alto, após cobrança de tiro de canto. Aos 50, a zaga do Reading tirou uma bola em cima da linha, mas Walcott fez no rebote, levando a torcida ao delírio.

Na prorrogação, aos 8 minutos, Chamakh arriscou de longe e acertou o canto esquerdo para colocar o Arsenal em vantagem. A cinco minutos do fim, Pavel Pogrebnyak buscou o 5 a 5. Quando tudo parecia indicar os pênaltis, Walcott fez o sexto, já nos acréscimos. E ainda deu tempo de Chamakh fazer o sétimo, aos 17.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira, o Middlesbrough surpreendeu o Sunderland fora de casa, venceu por 1 a 0, e avançou às quartas de final da Copa da Liga. O Aston Villa também foi bem como visitante, passando pelo Swindon Town, da terceira divisão, por 3 a 2. O belga Benteke fez o gol decisivo aos 45 minutos do segundo tempo.

O Leeds avançou com uma vitória de 3 a 0 sobre o Southampton, em casa. Já o Wigan só passou pelo Bradford nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

Na quarta-feira, Chelsea e Manchester United voltam a se encontrar, repetindo o clássico do último domingo, vencido pela equipe vermelha, pelo Campeonato Inglês. O Tottenham visita o Norwich City e o Liverpool recebe Swansea City. O Manchester City já está eliminado.