Arsenal supera Sporting em Lisboa e fica perto da classificação na Liga Europa

Com um gol do atacante Welbeck, aos 32 minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou o Sporting nesta quinta-feira, em Lisboa, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa, e se aproximou da classificação à próxima fase.

O time inglês assumiu a liderança do Grupo E, com três vitórias em três jogos. A equipe londrina soma oito gols a favor e apenas dois contra. Os portugueses perderam pela primeira vez na competição e seguem com seis pontos.

No outro jogo do grupo, o Vorskla, da Ucrânia, somou os três primeiros pontos, ao vencer, em Baku, no Afeganistão, o Qarabag, também por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Kulach, aos 3 minutos da etapa final. Na próxima rodada, dia 8 de novembro, o Arsenal recebe o Sporting e pode garantir vaga na próxima fase com mais uma vitória.

Pelo Grupo D, o Dínamo Zagreb ampliou sua vantagem na primeira colocação, ao bater o Spartak Trnava, na República Checa, de virada, por 2 a 1. Ghorbani abriu o placar para o time da casa, aos 32 minutos do primeiro tempo, mas Gavranovic, aos 19, e Orsic, aos 32 minutos da etapa final, garantiram mais um triunfo dos croatas.

No duelo mais esperado da chave, Anderlecht e Fenerbahçe ficaram no empate por 2 a 2. Bakkali, aos 35 do primeiro e aos 5 do segundo tempo, colocou a equipe belga na frente do placar, mas os turcos só precisaram de quatro minutos para buscar o empate fora de casa. Frey, aos 8, e Kaldirim, aos 12, recolocaram o jogo em igualdade.

Com três vitórias, o Dínamo Zagreb lidera o Grupo D, com nove pontos, seguido pelo Fenerbahçe, que tem quatro, Spartak Trnava, três, e Anderlecht, apenas com um.

No Grupo C, Zenit soma sete pontos, em primeiro lugar, após derrotar o Bordeaux, por 2 a 1, de virada, na Rússia. Briand abriu o placar para os franceses aos 26 minutos do primeiro tempo. Dzyuba, de pênalti, empatou aos 40 minutos, e Kuzyaev fez o gol da vitória, a cinco minutos do fim da partida. O Bordeaux sofreu a terceira derrota seguida.

No outro jogo, Matousek fez o único gol na vitória do Slavia Praga sobre o Copenhagen, da Dinamarca. Com os três pontos, o time checo alcança seis e deixa o rival dinamarquês com quatro.