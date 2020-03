Arsenal vence West Ham no fim e mantém sonho de ir à Liga dos Campeões

O Arsenal sofreu, mas Alexandre Lacazette apareceu para salvar os comandados do espanhol Mikel Arteta e marcou no fim para sacramentar a vitória de 1 a 0 sobre o West Ham, neste sábado, no Emirates Stadium, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O triunfo leva os donos da casa, que têm um jogo a menos, aos 40 pontos, mais próximo da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa, a cinco do quarto colocado Chelsea. Já o West Ham estaciona nos 27 pontos, em 16º, a duas posições da zona de rebaixamento.

Apesar da pouca distância para os principais times do campeonato em termos de pontuação, o Arsenal teve dificuldades para confirmar o triunfo diante da torcida neste sábado. O gol de Lacazette, que saiu do banco, veio apenas aos 33 minutos do segundo tempo.

O atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang tentou arriscar de longe e foi travado pela defesa. Entretanto, a bola sobrou dentro da área para o meia alemão Mesut Özil, que só ajeitou para o francês empurrar para o gol. O zagueiro brasileiro David Luiz foi titular pelos anfitriões.

À frente do Arsenal na briga por vagas nas competições europeias, o Wolverhampton recebeu o Brighton, também neste sábado, e ficou no 0 a 0. O empate deixa a equipe da casa no quinto lugar, com 43 pontos. Já os visitantes amargam o 15º posto, com 29.

Na cola do Wolverhampton em busca do acesso à Liga dos Campeões, o Sheffield United, surpresa do campeonato, jogo em casa contra o Norwich City neste sábado e venceu por 1 a 0, com gol de Billy Sharp. O triunfo deixa os anfitriões com 43 pontos, no sexto lugar. O Norwich é o lanterna, com 21.

Logo atrás do Arsenal na Premier League, o Crystal Palace recebeu o Watford também pela 29ª rodada e venceu por 1 a 0, por intermédio de Jordan Ayew. O clube mandante chega aos 39 pontos. Os visitantes têm 27 e estão em 17º, a uma posição da zona de rebaixamento.

Em outro confronto da rodada deste sábado no Inglês, o Newcastle visitou o Southampton e levou a melhor, triunfando por 1 a 0. O gol da vitória saiu no fim do segundo tempo, com Allan Saint-Maximin. O Newcastle é o 13º, com 35 pontos, logo à frente do Southampton, 14º com 34.