Arsenal vence Wigan e sobe para 3.ª posição do Campeonato Inglês

WIGAN - No jogo que abriu a 18.ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu o Wigan por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, e assumiu de forma provisória a terceira posição do Campeonato Inglês. O clube chegou aos 30 pontos e ultrapassou o Chelsea e o Tottenham, que estão empatados com 29, agora nas respectivas quarta e quinta colocações.

A equipe comandada por Rafa Benítez, porém, tem dois jogos a menos na tabela e voltará a atuar neste domingo, em Londres, contra o Aston Villa, enquanto o time dirigido por Andre Villas-Boas jogará em seus domínios diante do Stoke City, no complemento dos confrontos deste sábado.

Cobrando pênalti aos 15 minutos do segundo tempo, o espanhol Mikel Arteta garantiu o triunfo do Arsenal, que deixou o Wigan estacionado na 18.ª posição, com 15 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento da competição.

A vitória deste sábado também confirmou o bom momento vivido pelo Arsenal, que pela primeira vez neste Campeonato Inglês acumulou três triunfos consecutivos, depois de ter goleado o Reading por 5 a 2, também fora de casa, e superado o West Bromwich por 2 a 0, em Londres.

O pênalti que resultou no gol do Arsenal aconteceu depois que Theo Walcott foi derrubado com uma entrada por trás por Jean Beausejour quando tentava invadir a área pela direita. Tranquilo, Arteta chutou colocado no canto esquerdo baixo do goleiro, que caiu para o outro lado.