Arsenal vira sobre o Benfica e decide torneio amistoso contra o Sevilla

O Arsenal venceu o Benfica por 5 a 2 neste sábado, em Londres, pelo torneio amistoso Emirates Cup. O destaque da partida foi o atacante Walcott, com dois gols, e que iniciou a reação da equipe anfitriã.

Os portugueses saíram na frente com Franco Cervi, aos 11 minutos do primeiro tempo. O Arsenal virou com as duas bolas na rede de Walcott, aos 24 e 32 minutos. Ainda na etapa inicial, aos 29 minutos, o argentino Eduardo Salvio deixou tudo igual.

No segundo tempo, no entanto, só deu Arsenal. O time inglês voltou a ficar na frente com um gol contra de Lisandro Lopez, aos sete. Giroud aumentou a contagem dez minutos mais tarde e Alex Iwobi fechou a conta, aos 25.

No outro duelo da Emirates Cup, o Sevilla derrotou o RB Leipzig por 1 a 0, graças a um gol de pênalti do francês Wissam Ben Yedder, aos 35 minutos do primeiro tempo. A competição termina neste domingo com a decisão entre Arsenal e Sevilla. No mesmo dia, RB Leipzig e Benfica disputam o terceiro lugar.

Em outros amistosos deste sábado, destaque para a vitória do Liverpool sobre o Hertha Berlin, fora de casa, por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Dominic Solanke, Wijnaldum e Mohamed Salah.

O Borussia Mönchengladbach bateu o Málaga em seus domínios, de virada, por 2 a 1. O herói do duelo foi o brasileiro Raffael, que marcou, de pênalti, o gol da vitória. Mula havia aberto o placar para os espanhóis e Oxford tinha deixado tudo igual.