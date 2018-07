Arsenal volta a emprestar atacante costa-riquenho Joel Campbell Um dos destaques na surpreendente campanha da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, o atacante Joel Campbell segue sem conseguir se firmar no Arsenal. Neste domingo, em comunicado publicado em seu site oficial, o clube anunciou o empréstimo do jogador de 24 anos ao Sporting. O acordo será válido por uma temporada.