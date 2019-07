Arsenal x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam na madrugada de quarta para quinta-feira (horário de Brasília), a 0h (horário de Brasília), pela estreia das duas equipes na Copa dos Campeões Internacionais. O jogo será realizado no Dignity Health Tennis Center, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Arsenal x Bayern de Munique terá transmissão dos canais ESPN Brasil e da Record News. As duas equipes vão voltar a campo no próximo sábado.

O Arsenal vai encarar a Fiorentina, enquanto o Bayern de Munique vai enfrentar o Real Madrid. Saiba mais sobre a Copa dos Campeões Internacionais.

Depois de enfrentar o Bayern e a Fiorentina, o Arsenal vai se despedir da competição diante do Real Madrid, dia 23, e no dia 28 faz a decisão da Copa Emirates contra o Lyon. O Bayern se despede do torneio contra o Milan, também dia 23, e uma semana depois fará a semifinal da Copa Audi contra o Fenerbahce.