Arsenal x Chelsea: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Arsenal e Chelsea vão se enfrentar neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O torcedor pode assistir ao vivo pela TV e pela internet.

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pelo canal ESPN Brasil e o torcedor também pode assistir online pelo ESPN Watch. Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado.

No clássico londrino, o Chelsea chegará em melhor momento, apesar da derrota para o Southampton na rodada passada. O time comandado por Frank Lampard é o quarto colocado, com 32 pontos, na briga pelas primeiras posições e pela vaga na próxima Liga dos Campeões.

Já o Arsenal, que empatou com o Bournemouth na estreia do técnico Arteta, ocupa o 11º lugar, com 24 pontos. Em má fase, a equipe luta para se restabelecer na tabela para ao menos brigar pela classificação para a Liga dos Campeões.