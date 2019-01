Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário do clássico inglês

Arsenal e Chelsea fazem o clássico da rodada no Campeonato Inglês neste sábado, às 15h30 (horário de Brasília), no Arsenal Stadium. Além da rivalidade regional, o duelo também tem um confronto direto pelas primeiras colocações da competição.

Arsenal x Chelsea terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Chelsea aparece na frente, ocupando a quarta posição com 47 pontos e tendo o rival logo abaixo, com 41. Por isso, a partida é cercada de expectativa e o vencedor ganhará ainda mais moral para a sequência da competição e a busca por uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões. Os rivais tiveram desempenhos distintos na rodada passada do Inglês. O Chelsea venceu em casa o Newcastle por 2 a 1, enquanto o Arsenal perdeu em casa para o West Ham por 1 a 0.

Veja os jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

10h30 Wolves x Leicester

13h Liverpool x Crystal Palace

13h Watford x Burnley

13h Newcastle x Cardiff

13h Manchester United x Brighton

13h Bournemouth x West Ham

13h Southampton x Everton

15h30 Arsenal x Chelsea

Domingo

11h30 Huddersfield Town x Manchester City

14h Fulham x Tottenham