Arsenal x Fiorentina: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Depois de vencer o Bayern de Munique, é a vez do Arsenal encarar a Fiorentina pelo torneio pré-temporada Copa dos Campeões Internacionais. O jogo acontece no estádio Bank of America, localizado na Carolina do Norte, Estados Unidos. A partida acontece neste sábado, dia 20, às 19h (de Brasília).

O confronto entre Arsenal x Fiorentina terá transmissão tanto da Fox Sports quanto da Record News.

Embalados por duas vitórias consecutivas desde a final da Liga Europa em maio deste ano, o Arsenal busca mais uma vitória na segunda rodada do torneio. Depois de enfrentar o clube italiano, a equipe ainda tem pela frente dois jogos decisivos: com o Real Madrid pela mesma competição na terça-feira, dia 23, e a decisão da Copa Emirates com o Lyon no domingo, 28.

A Fiorentina também estreou com vitória na partida diante do Chivas Guadalajara. O clube mexicano até saiu na frente, mas Giovanni Simeone e Riccardo Sottil viraram para a equipe do treinador Vincenzo Montella. O sobrenome não é uma mera coincidência: o atacante Giovanni, de 24 anos, é filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, não chegou a atuar na última partida.