Arsenal x Liverpool: horário, onde assistir e o que está em jogo

Arsenal x Liverpool fazem o clássico da 11ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio do Arsenal. As duas equipes disputam a ponta da tabela, mas os Reds estão um pouco à frente na disputa.

Arsenal x Liverpool terá a transmissão da ESPN e acompanhamento em tempo real do Estado. O Arsenal entra na rodada na quarta colocação, com 22 pontos, enquanto o Liverpool é o segundo com 26, mesma pontuação do Manchester City, mas fica atrás pelo saldo de gols (24 contra 16).

O Arsenal vem de 13 jogos de invencibilidade, contando o Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa. Na última rodada da Liga, o time de Londres empatou fora de casa com o Crystal Palace por 2 a 2.

Quanto ao Liverpool, os Reds vêm de três vitórias sendo duas de goleada. Derrotou o Cardiff por 4 a 1, no Campeonato Inglês, e fez 4 a 0 no Estrela Vermelha, pela Liga dos Campeões.