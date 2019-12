Arsenal x Manchester City: onde ver o jogo pelo Inglês

O Arsenal recebe o Manchester City neste domingo, às 13h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. As duas equipes buscam reagir na competição.

LEIA TAMBÉM > Guardiola nega cláusula para deixar o Manchester City ao final da temporada

Onde assistir Arsenal x Manchester City

Arsenal x Manchester City terá transmissão da ESPN Brasil e também é possível assistir pelo Watch ESPN. O Estado acompanhará o tempo real da partida.

O Arsenal ocupa a nona colocação na tabela com 22 pontos a sete de entrar para a zona de classificação da Liga dos Campeões. Atual campeão, o City faz um início de temporada irregular e atualmente está em terceiro lugar, com 32 pontos a 14 de distância do Liverpool.