Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Na briga pelas primeiras colocações, Arsenal e Manchester United se enfrentam neste domingo, às 13h30, no Emirates Arena, em Londres, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Onde assistir Arsenal x Manchester United ao vivo?

Arsenal x Manchester United terá transmissão do canal ESPN Brasil e minuto a minuto do Estado. O Arsenal inicia a rodada na quinta colocação, com 57 pontos, enquanto o time de Manchester aparece em quarto, com um ponto a mais.

O jogo pelo Inglês acontece no intervalo entre as partidas do Arsenal contra o Rennes, pela Liga Europa. No primeiro confronto, o time de Londres perdeu na França por 3 a 1 e precisará reverter a diferença no duelo da volta, marcado para quinta-feira. Em razão da importância da partida, a tendência é que o time possa ser escalado com uma formação mista neste domingo.

O Manchester United ainda celebra a histórica classificação sobre o PSG, na Liga dos Campeões. Após perder em casa por 2 a 0, a equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer fez 3 a 1 em Paris e avançou para as quartas de final da competição europeia. No sábado que vem, o Manchester encara o Wolves, pela Copa da Inglaterra.