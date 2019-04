Arsenal x Napoli: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga Europa

Arsenal e Napoli se enfrentam nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela rodada de ida das quartas de final da Liga Europa. O jogo da volta será na quinta que vem no estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália.

Arsenal x Napoli terá transmissão da FOX Sports e acompanhamento em tempo real do Estado .

Nas fases eliminatórias da Liga Europa, o time de Londres passou pelo BATE Borisov, da Bielo-Rússia, na segunda fase, e pelo Rennes, da França, nas oitavas de final. O clube italiano eliminou, nesta mesma ordem, o Zurique, da Suíça, e o Red Bull Salzburg, da Áustria.

No último domingo, o Arsenal foi derrotado pelo Everton por 1 a 0, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês. O time comandado pelo técnico espanhol Unai Emery ocupa a quinta colocação na tabela de classificação do Campeonato Inglês e ainda briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Napoli também entrou em campo no último domingo e ficou no empate por 1 a 1 contra o Genoa, em Nápoles, pela 31.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado manteve a equipe dirigida pelo treinador Carlo Ancelotti com uma vantagem de sete pontos (64 a 57) para a Inter de Milão, a terceira colocada, e perto de se garantir na próxima Liga dos Campeões.