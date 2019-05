Arsenal x Valencia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga Europa

Arsenal e Valencia se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa.

Onde assistir Arsenal x Valencia?

A partida terá transmissão pelo Fox Sports. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Arsenal atravessa um período complicado. Após vencer o Napoli por 1 a 0 na volta das quartas de final da Liga Europa, o time de Unai Emery teve três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, para Crystal Palace, Wolverhampton e Leicester City, e em todas sofreu três gols. Caiu para a quinta posição no torneio nacional, e pode precisar do título europeu para jogar a próxima edição da Liga dos Campeões.

Já o Valencia perdeu seus dois últimos jogos, para Atlético de Madrid e Eibar. No Campeonato Espanhol, o time também briga por uma vaga na Liga dos Campeões - hoje, está no sexto lugar, com 52 pontos, três abaixo do Getafe, último do G-4.