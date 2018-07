Arshavin deixa Arsenal e volta para o futebol russo

Aos 30 anos, Arshavin vai voltar por empréstimo para o clube onde ganhou projeção. Foi jogando pelo Zenit que ele conquistou a Copa da Uefa de 2007/2008 e chamou a atenção do Arsenal, que o contratou para a temporada seguinte.

A confirmação da transferência foi feita pelo próprio Arshavin, em seu site oficial. "Eu me transferi para o Zenit. Por empréstimo, eu irei vestir a camisa 29. Todos os detalhes amanhã (sábado), quando vocês (torcedores) acordarem", escreveu ele.

A janela de transferências do futebol russo terminou nesta sexta-feira e outras negociações envolvendo times ingleses foram confirmadas. O francês Chris Samba, do Blackburn, acertou nas últimas horas da janela com o Anzhi, time agora treinado por Guus Hiddink. Antes, Hleb, ex-Barcelona, havia acertado com o Krylya Sovetov e Roman Pavlyuchenko trocara o Tottenham pelo Lokomotiv Moscou. Nenhum brasileiro reforçou o futebol russo nesta janela.