Arshavin deixa o Arsenal e volta para o Zenit por 2 anos

SÃO PETESBURGO - O experiente meia Andrei Arshavin, de 32 anos, está de volta ao Zenit. Nesta quinta-feira, o clube confirmou o retorno do jogador a partir da próxima temporada. Ele chega sem custo nenhum para o time russo, com o qual assinou contrato por dois anos, após o vínculo com o Arsenal se encerrar.

Arshavin vinha sofrendo com a falta de espaço no clube inglês, onde pouco vinha atuando. Por isso, perguntado sobre seus planos para o futuro no Zenit, o meia não hesitou: "Eu só quero jogar futebol".

Revelado pelo próprio Zenit no começo dos anos 2000, Arshavin se destacou na conquista do clube na Liga Europa de 2007/2008. Na temporada seguinte, o Arsenal desembolsou 15 milhões de libras para contratá-lo, mas o meia sofreu com a adaptação na Inglaterra e alternou bons momentos com períodos em que sequer ficava no banco. Em 2011/2012 ele chegou a atuar pelo Zenit novamente, emprestado, mas voltou ao Arsenal no fim daquela temporada.

"Estou muito feliz por essa volta. Estou feliz em retornar à cidade e vestir a camisa do Zenit", comentou o jogador, que admitiu o sonho de voltar à seleção russa. "É claro que quero voltar para a seleção, mas não sei se vai acontecer. Depende do que eu mostrar no Zenit. Quero jogar futebol", disse.