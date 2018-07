Arshavin demonstra interesse em jogar no Barcelona

"Se eu tivesse uma oportunidade de jogar uma temporada no Barcelona seria o auge da minha carreira", disse o atleta, em entrevista ao jornal russo Sport Express. Arshavin afirmou também que o Barcelona "se tornou muito mais forte que os outros clubes", ao comentar a eliminação do Arsenal justamente pelo time espanhol na Liga dos Campeões.

Arshavin disse ainda que prefere encerrar sua carreira na Rússia do que disputar o Campeonato Inglês em um time que não tem chances de chegar ao título. Faltando apenas duas rodadas para o fim da competição, o Arsenal não tem mais condições de se sagrar campeão inglês.

As declarações esquentam as especulações sobre o futuro do jogador, a poucas semanas do fim da atual temporada europeia. O atacante, de 28 anos, assinou contrato com o Arsenal em fevereiro do ano passado e disputa sua segunda temporada no futebol inglês.

Apesar das declarações do jogador, o Barcelona não tem demonstrado interesse no russo. O clube espanhol, por outro lado, está de olho no meia Fabregas, companheiro de Arshavin no Arsenal.