Arshavin espera reforçar o Arsenal no sábado

A contusão do meia russo ocorreu no primeiro jogo de quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, no final de março. Sem Arshavin, o Arsenal foi eliminado pelo time espanhol no jogo da volta e deixou o Chelsea abrir seis pontos na liderança do Inglês.

"Estou recuperado e espero voltar para enfrentar o Manchester City", garantiu o meia, decepcionado por não ter ajudado o Arsenal num momento complicado da temporada. "É embaraçoso para mim. Fiquei assistindo meu time perder e não pude fazer nada para ajudar meus companheiros", lamentou.