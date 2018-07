Arshavin pode reforçar o Arsenal contra o Blackburn

O meia russo se contundiu no primeiro jogo contra o Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, no final de março. Sem Arshavin, o Arsenal caiu de produção, foi eliminado pelo time espanhol e saiu da disputa pelo título do Inglês.

"Arshavin tem uma pequena chance de retornar para esta partida (contra o Blackburn)", informou o técnico Arsène Wenger, que lamentou seus demais desfalques. "Denilson, Almunia, Fabregas, Gallas e Vermaelen seguem fora".

Faltando duas rodadas para o término do Inglês, o Arsenal está na terceira colocação com oito pontos atrás do líder Chelsea.