Arteta e Debuchy desfalcarão o Arsenal por três meses

O Arsenal segue vivendo seu inferno astral com lesões. Em meio aos muitos problemas físicos que o técnico Arsène Wenger tem enfrentado, desta vez ele terá que lidar com a perda de dois importantes jogadores. O lateral Debuchy e o meia Arteta precisaram ser submetidos a cirurgias e desfalcarão o time inglês pelos próximos três meses, como anunciou o próprio treinador nesta quinta-feira.

Capitão da equipe, Arteta foi operado por conta de um problema ósseo em seu tornozelo esquerdo. Já Debuchy voltou a se lesionar pouco tempo depois de se recuperar de uma contusão também no tornozelo esquerdo. Desta vez, a cirurgia foi no ombro direito, depois de uma trombada com Marko Arnautovic, do Stoke City, que o lançou contra as placas de publicidade no duelo do último domingo.

"O Mikel (Arteta) passou por cirurgia, que correu bem. Acabei de ir vê-lo. Ele voltou conosco para o centro de treinamento. Ele está com mobilidade limitada no tornozelo e uma inflamação persistente que teve impacto no calcanhar. Por isso tivemos que tomar a decisão de fazer a cirurgia e é uma solução que dará a ele a melhor chance para se recuperar", disse Wenger.

"O Mathieu (Debuchy) passou por cirurgia no ombro direito depois da lesão de domingo. É um grande azar para o Mathieu, é inacreditável porque ele passou por duas cirurgias na mesma temporada. Ele acabou de voltar, jogou sete jogos e está fora de novo. Eu prevejo três meses fora para o Mathieu porque o contato será um problema para o ombro", comentou o treinador.