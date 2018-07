Arteta pode desfalcar Arsenal por até seis semanas O Arsenal ainda nem estreou no Campeonato Inglês, mas já sofre com as lesões dos seus jogadores. Nesta sexta-feira, o técnico Arsène Wenger revelou que o meio-campista Mikel Arteta pode desfalcar a equipe por até seis semanas por causa de uma lesão muscular. "Pode ser longo (seis semanas), mas honestamente, não sabemos ainda. Temos de verificar a gravidade com o médico", disse o treinador.