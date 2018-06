Arthur celebra retorno ao Grêmio após grave lesão e pede para jogar o Gre-Nal

O torcedor gremista teve outro motivo para comemorar além da vitória do time por 1 a 0 sobre o São Paulo-RS na noite da última quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela penúltima rodada da fase inicial do Campeonato Gaúcho.

Um dos principais jogadores do elenco, o meia Arthur voltou a atuar com a camisa gremista após mais de 100 dias afastado. Sua última partida havia sido a vitória por 2 a 1 sobre o Lanús, da Argentina, que garantiu o título da Libertadores ao Grêmio em novembro do ano passado.

Recuperado de uma ruptura no tornozelo esquerdo, Arthur levou a torcida ao delírio ao ser chamado pelo técnico Renato Gaúcho para entrar no lugar do centroavante Hernane aos 35 do segundo tempo. Sofrendo com a falta de ritmo de jogo, ele teve atuação discreta nos 13 minutos em que esteve em campo. O jovem de 21 anos celebrou o apoio da torcida e já se colocou à disposição para o Gre-Nal do próximo domingo, no estádio do Beira-Rio.

"Muito feliz pela reestreia, foi bastante tempo fora. Voltei, não senti desconforto nenhum. O primeiro passo era voltar sem dor. Foi o que aconteceu. Geralmente a gente não escuta nada no campo, mas hoje (quarta) escutei (a torcida) e chegou a arrepiar", celebrou. "Estou à disposição (para o Gre-Nal)", garantiu o meia.

Apesar de dizer que está pronto para enfrentar o Internacional, Arthur, que tem negociações avançadas para se transferir ao Barcelona, ainda não está garantido para o duelo. Após a partida, Renato Gaúcho fez questão de conter os ânimos e pediu calma para não apressar o processo de recuperação física da joia gremista.

"Eu vinha conversando quase diariamente com o Arthur. Tem que ir com calma. Ele está recuperado da lesão. Outra coisa é estar em condição de jogar 90 minutos. Voltou depois de mais de 100 dias. A tendência é recuperar o ritmo de jogo aos poucos. Mas tem tempo até domingo. Vamos conversar com ele, trocar ideias e ver o que é melhor para o Grêmio", disse o treinador em entrevista coletiva.

Com a vitória, o Grêmio se manteve na oitava posição do Estadual, com 13 pontos - é o último time entre os classificados às quartas de finais do Estadual. Dependendo do resultado da partida entre São José e Juventude nesta quinta, o Grêmio terá que vencer o Inter na última rodada para garantir a vaga no mata-mata.