Arthur e Paquetá comemoram estreia pela seleção: 'A gente vem para acrescentar'

A vitória da seleção brasileira sobre os Estados Unidos por 2 a 0, na sexta-feira, em New Jersey, marcou o início de um ciclo de trabalho para o técnico Tite - que visa a Copa do Mundo de 2022, no Catar - e as estreias de alguns jogadores com a camisa amarelinha. São os casos do volante Arthur e do meia Lucas Paquetá, que vibraram muito com os primeiros minutos em campo pelo Brasil.

"Da outra vez que eu tinha sido convocado, estava com esperança, com aquele gostinho de entrar na partida, mas não aconteceu. Nesse jogo de hoje (sexta-feira) tive a oportunidade, a felicidade de entrar. Muito feliz pelos meus primeiros minutos e feliz pelo resultado da partida também. Fico feliz e dou os parabéns a todos também pela estreia", disse Arthur, em entrevista ao site oficial da CBF.

O jogador do Barcelona quer aproveitar ao máximo o tempo na seleção. "Os que começaram jogando também mostraram a força da seleção brasileira e acho que a gente vem para acrescentar, né? Então é aprender ao máximo o que o professor Tite e os outros jogadores com mais experiência tem para passar para a gente e a gente dar continuidade no trabalho", afirmou.

Já o meia do Flamengo revelou ter realizado um sonho de criança. "Sensação única, né? Estar realizado um sonho de criança que é vestir a camisa da seleção. Muito feliz. É claro que com muita responsabilidade neste novo começo. Muito feliz de estar participando deste recomeço, de estar somando e gratificante ter estreado hoje (sexta-feira)", comentou.

"É um peso diferente, é uma responsabilidade diferente, mas acho que cada vez mais ganhar confiança e poder deixar tudo de melhor que eu tenho para ajudar a seleção", completou Lucas Paquetá.