Arthur fica fora de jogo do Barcelona contra a Real Sociedad

O volante Arthur não vai atuar pelo Barcelona na partida deste sábado contra a Real Sociedad, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O técnico Ernesto Valverde não justificou a ausência do jogador, que participou dos últimos dois amistosos da seleção brasileira, contra Estados Unidos e El Salvador, na terça e na sexta-feira passada.

Valverde apresentou a lista dos 18 jogadores, na qual também não consta os nomes de Malcom e Denis Suárez, ambos machucados. Já Thomas Vermaelen e Rafinha Alcântara vão viajar para o compromisso.

Esta é a lista dos convocados de Valverde: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha, Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Umtiti e Vermaelen.

O Barcelona lidera a classificação do Campeonato Espanhol, com nove pontos, ao lado do Real Madrid. Nas três vitórias do time catalão, Messi anotou quatro gols e é o artilheiro da competição, junto com Karim Benzema, do Real.