Arthur Gomes celebra gol e projeta sequência como titular no Santos

Principal novidade na escalação do Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no sábado, Arthur Gomes não decepcionou. Aposta do técnico Elano, o jovem atacante de 19 anos marcou o primeiro gol da equipe na partida na Vila Belmiro. Agora, ele quer mais oportunidades para se firmar entre os titulares.

+ Destaque da base, Rodrygo deve ganhar espaço com Elano

"Sou ambicioso. Fiz o primeiro (gol) e já quis fazer logo outros. Mas passou, e sei que tenho que mostrar meu trabalho de novo, porque no futebol todo dia você tem que estar se provando. Então, dá gostinho de quero mais e vou trabalhar para isso", declarou nesta segunda-feira.

Arthur Gomes prometeu trabalhar ainda mais duro para seguir na equipe diante do Vasco nesta quarta-feira, novamente na Vila Belmiro. "O jogo já passou e preciso mostrar de novo que posso ser titular, para ganhar sequência. E se o Elano achar que eu devo jogar, vou dar meu máximo para evoluir a cada dia."

O jovem jogador ainda admitiu a dificuldade de conter a ansiedade antes de encarar o Atlético-MG. "Difícil de dormir pelo momento, pelo jogo. Fico muito feliz, vinha trabalhando bastante para conseguir esta oportunidade. Então, é seguir assim, sempre com foco no objetivo para que sigamos na luta", comentou.

Por fim, Arthur Gomes fez questão de elogiar Elano. "Ele me deixou bem tranquilo para eu fazer o que faço melhor, jogar futebol. Então, entrei confiante, sabia que seria um grande dia para mim. Estava focado no que queria. Deus me abençoou com o gol, com um belo passe do Bruno Henrique. Agora, é trabalhar para ter sequência."