Arthur Gomes festeja parceria com Victor Ferraz e busca inspiração em Neymar

O atacante Arthur Gomes foi um dos destaques do time do Santos na vitória sobre o Corinthians no clássico de sábado passado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi o autor da bela jogada pelo lado direito, que resultou no gol decisivo de Gabriel.

O jovem talento, de 20 anos, mostrou velocidade para atuar na beira do campo, mas também se destacou pela habilidade ao ser destacado para integrar o meio de campo santista.

Ao atuar na ponta, Arthur Gomes fez boa parceira com Victor Ferraz, o que valeu algumas brincadeiras do lateral-direito nas redes sociais ao dizer que o atacante só precisava "ir para a direitinha".

"Todo mundo que está aqui no dia a dia sabe a qualidade do dele. Quem atua ali na ponta direita tem uma facilidade em jogar com ele, pois é um cara que gosta de apoiar bastante, busca a triangulação também. Sem contar o entrosamento com ele, que é muito bom", afirmou Arthur Gomes.

Em busca de um lugar no time titular, o atacante busca inspiração em um ídolo. "O Neymar é uma inspiração desde sempre. Sempre assisto aos jogos e vídeos dele, vi que ele atuou como meia no PSG (Paris Saint-Germain) no início da temporada. Procuro tirar exemplos dos melhores e o Neymar é um deles".

Arthur Gomes atuou como meia no time sub-13. "Fazia muito tempo que não atuava ali. É uma função bem diferente do que me acostumei a jogar, mas o professor Cuca me deixou tranquilo e conversou comigo, afinal ele também foi meia. E isso fez a adaptação ficar mais fácil".

Em sétimo lugar com 42 pontos, o Santos vai enfrentar o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na próxima segunda-feira, pela 30.ª rodada do Brasileirão.