Arthur Gomes mira titularidade no Santos: 'Não quero ser o 12º jogador'

Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, Arthur Gomes é o único jogador que disputou as 19 partidas que o Santos fez em 2018, mas ainda não possui status de titular absoluto, tanto que iniciou oito desses compromissos no banco de reservas. E embora tenha conquistado a confiança do técnico Jair Ventura, o jovem atacante, de 19 anos, espera dar esse passo seguinte, se firmando de vez na formação inicial.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"Sou um cara que trabalha bastante. Ele (Jair) sempre me perguntou onde gostaria de jogar e me deu bastante confiança. Não quero ser o 12º jogador, quero estar entre os 11 e trabalho para isso", afirmou Arthur Gomes em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, agradecendo o apoio que tem recebido do técnico Jair Ventura.

O treinador, aliás, tem uma dúvida no esquema tático para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, sábado, no Pacaembu, contra o Ceará. Ele pode escalar quatro atacantes - Rodrygo, Arthur Gomes, Eduardo Sasha e Gabriel, que está livre de suspensão - ou deixar um deles de fora, escalando um meia, provavelmente Jean Mota, como fez no recente duelo com o Estudiantes pela Copa Libertadores.

"O Jair sabe o que é o melhor para equipe, se é jogar com um meia ou quatro atacantes. Temos que fazer nosso trabalho e precisamos dar a resposta dentro de campo", afirmou Arthur Gomes.

Com a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, o Santos teve mais de uma semana de preparação para o duelo com o Ceará. E o atacante mira uma vitória para que o time mostre ser um dos candidatos ao título nacional. "O Santos tem que pensar em ser campeão em todos os campeonatos que disputar. O Brasileiro é difícil, complicado, um dos melhores torneios do mundo. A gente vai trabalhar para ser campeão", assegurou o jovem santista.