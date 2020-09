Arthur Gomes prevê Santos mais confiante para o clássico contra o São Paulo

Arthur Gomes teve vários motivos para festejar a vitória do Santos, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. Além do gol marcado e dos três pontos conquistados, o meia-atacante destacou o aumento da confiança do time para o clássico de sábado, ás 19 horas, na Vila Belmiro, diante do São Paulo.

"Uma vitória sobre uma equipe tão qualificada como a do Atlético só faz aumentar muito a nossa confiança. Somamos a segunda vitória consecutiva e jogando bem nas duas oportunidades. Isso é muito importante para que a gente consiga atingir nossos objetivos no campeonato", disse o autor do primeiro gol santista, aos 21 minutos do primeiro tempo, com colaboração do goleiro Victor, que falhou no lance.

Arthur Gomes não considerou uma vitória especial pelo fato de o técnico Jorge Sampaoli estar no comando do Atlético. "Nos preparamos para fazer uma grande partida, pois sabíamos que o jogo seria difícil. O Sampaoli é um grande técnico e o Atlético é um time muito bem armado. Mas se trata de uma vitória igual às outras."

Com mais um resultado positivo, o Santos cheegou aos 14 pontos, um a menos que o Atlético-MG, na sexta colocação do Brasileiro. O duelo de sábado com o São Paulo vai valer uma disputa direta por posições. E uma das armas do técnico Cuca será o atacante Marinho, autor de dois gols contra o Atlético, somando seis no Brasileiro, o maior artilheiro da competição, após nove rodadas.