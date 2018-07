Arthur Maia se despede do Flamengo e vai jogar no futebol japonês A passagem do meia Arthur Maia pelo Flamengo chegou ao fim. Contratado por empréstimo no início do ano, cedido pelo Vitória, o jogador, que vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges, acertou a rescisão do seu acordo e se transferiu para o Kawasaki Frontale, do Japão.