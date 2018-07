Arthur perde treino no Grêmio, mas deve enfrentar o Zamora pela Libertadores

O Grêmio teve um repentino desfalque no treino desta quarta-feira: o meio-campista Arthur, que está resfriado e não participou da última atividade antes do duelo contra o Zamora, da Venezuela, nesta quinta, em Porto Alegre, pela sexta e última rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores.

Substituto do volante Maicon, que ainda se recupera de contusão, Arthur havia apenas corrido no gramado no treino da última terça-feira e, agora, sofreu com uma gripe. Ainda assim, é provável que ele inicie o jogo na Arena Grêmio como titular.

O lateral-direito Edilson, por outro lado, recuperado de contusão, voltou a trabalhar com o restante do elenco nesta quarta-feira, mas não foi relacionado para enfrentar o Zamora. Espera-se que ele possa reforçar o time contra o Sport, neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

A primeira parte do treino desta quarta-feira, que novamente não teve Maicon e o atacante equatoriano Miller Bolaños, ainda se recuperando de lesões, foi fechada à imprensa. Na segunda, por sua vez, o técnico Renato Gaúcho coordenou um rachão.

Precisando vencer nesta quinta-feira para garantir a primeira posição da chave sem depender do outro jogo, entre Guaraní (Paraguai) e Deportes Iquique (Chile), o Grêmio deve ter força máxima contra o Zamora.