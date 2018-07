Arthur revela que conversou com Neymar antes de chegar ao Barcelona

Neymar deixou o Barcelona sob críticas de torcedores e dirigentes, que não desejavam vendê-lo com o Paris Saint-Germain, mas foi um dos jogadores consultados por Arthur quando o ex-gremista negociava a sua transferência ao clube espanhol. Foi o que revelou o meio-campista em entrevista ao jornal esportivo Mundo Deportivo, garantindo que só ouviu elogios do compatriota.

"Me falou maravilhas da cidade, que é espetacular, do tempo, do estilo de vida. Todas foram boas palavras, me disse que ia gostar de estar aqui", afirmou Arthur, também explicando que conversou com Philippe Coutinho, um destaques do elenco do Barcelona, na semana passada, quando foi apresentado. "No dia da apresentação, trocamos algumas mensagens. Tenho o seu apoio. Logo estaremos juntos na melhor equipe do mundo e dividiremos muitas coisas", acrescentou.

Agora, então, Arthur vive a expectativa de atuar ao lado de Philippe Coutinho com a camisa do Barcelona. "Eu e Coutinho jogamos juntos na seleção. É um grande jogador, tem um drible incrível e uma ótima finalização. Gosto como toca a bola. É um prazer jogar ao seu lado", disse.

Arthur também destacou o desejo de atuar ao lado de Messi, que nesse momento passa férias em Ibiza, após a eliminação da seleção argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. "Meu sonho é conhecer Messi e jogar com ele. É o melhor do mundo", comentou.

Mais uma vez, Arthur precisou responder sobre as comparações com Iniesta, que recentemente se transferiu para o Vissel Kobe, após anos de sucesso no Barcelona. E ele as refutou novamente. "Não tenho medo das comparações. Iniesta é Iniesta e Arthur é Arthur. Iniesta já fez sua história. Eu estou começando aqui e espero poder fazer minha própria história", afirmou.

Arthur foi adquirido pelo Barcelona junto ao Grêmio pela quantia fixa de 31 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões) e mais 9 milhões de euros variáveis (cerca de R$ 40 milhões), que dependerão de metas alcançadas pelo jogador.