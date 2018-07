Arthur vai assinar contrato e ser apresentado pelo Barcelona nesta quinta

O Barcelona divulgou nesta quarta-feira a programação da chegada do meio-campista Arthur, que vai assinar contrato e será apresentado nesta quinta. O ex-jogador do Grêmio, contratado por um valor total que pode chegar a 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões), já chegou à sede do clube catalão.

Nesta quarta-feira, Arthur vestiu uma camisa grená, usada pelo elenco do Barcelona em viagens da delegação, e posou para foto ao lado do escudo do clube. Nesta quinta, além da assinatura do contrato e da apresentação oficial, o reforço vai passar por sessão de fotos com a camisa de jogo no Camp Nou e concederá entrevista coletiva de imprensa no estádio.

O Barcelona oficializou a transferência por 31 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões) e mais 9 milhões variáveis (cerca de R$ 40 milhões), que dependerão de metas alcançadas pelo jogador. A cláusula de rescisão de contrato é de 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,8 bilhão).

No Grêmio desde 2015 até junho deste ano, Arthur foi campeão uma vez do Campeonato Gaúcho, uma da Copa do Brasil, uma da Copa Libertadores e uma da Recopa Sul-Americana. O meio-campista se tornou titular absoluto do time treinado pelo técnico Renato Gaúcho a partir no início de 2017.