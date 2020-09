Arthur vibra por poder jogar com Cristiano Ronaldo na Juventus: 'Sonho realizado'

Contratado em junho pela Juventus junto ao Barcelona, que o segurou até o final da temporada 2020/2021 no mês passado, o volante Arthur foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira na equipe italiana. O brasileiro, que iniciou a carreira no Grêmio, recebeu a camisa 5 e não escondeu a felicidade pelo acerto com o clube de Turim, atual eneacampeão do Campeonato Italiano, e pode poder jogar com o craque português Cristiano Ronaldo.

"Tenho a oportunidade de jogar em um grande time, do lado de um campeão como (Cristiano) Ronaldo. É um sonho realizado. A Juventus decidiu investir em mim e isso é um motivo de grande entusiasmo", afirmou Arthur, nesta quarta-feira, em uma entrevista coletiva por videoconferência.

"Um dia muito importante para mim. Quero agradecer a todos por me receberem da melhor forma. Estar aqui é um privilégio único, a Juve tem uma história incrível. Fui muito bem recebido não só pelos meus companheiros brasileiros, mas por todos os jogadores, pela equipe e pela direção. Os torcedores também estão me fazendo sentir praticamente em casa", continuou o brasileiro, que já está treinando com o time desde a semana passada.

Na negociação com o Barcelona, Arthur custou 72 milhões de euros (R$ 458 milhões na cotação atual) mais 10 milhões de euros (R$ 61,5 milhões) em variáveis aos cofres da Juventus, com a qual assinou um contrato por cinco temporadas.

O volante de 23 anos disse que conversou apenas brevemente com Andrea Pirlo, ex-jogador da Juventus e que assumiu o comando da equipe nessa temporada em sua primeira oportunidade como técnico. "Não conversei com Pirlo sobre como eu vou jogar. Mas ele conhece futebol como poucos e ser treinado por ele é um privilégio. Posso jogar em várias posições e em vários esquemas. Não haverá nenhum tipo de problema", comentou.

Especulado como possível reforço da Juventus, o atacante uruguaio Luis Suárez, seu ex-colega de Barcelona, também foi um dos temas da entrevista coletiva. "Não tive oportunidade de falar com Luis Suárez, então não sei como está a situação dele. Mas é um grande jogador", completou.