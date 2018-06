Arthur volta a correr no gramado e dá sinais de recuperação no Grêmio

O volante Arthur voltou a correr no gramado nesta segunda-feira e deu esperanças para a torcida do Grêmio. Ele apareceu no campo pela primeira vez desde a lesão sofrida no fim do ano passado e participou do aquecimento com bola na companhia dos demais companheiros de time.

Arthur não trabalhava no campo desde que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na final da Copa Libertadores. O problema física o tirou do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. E o obrigou a fazer tratamento durante as férias - o grupo principal do Grêmio se reapresentou somente na quinta-feira para dar início à pré-temporada.

"Ansiedade muito grande para voltar a jogar logo. Nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar e é difícil ter que ficar de fora. Estamos seguindo em frente, a evolução depende de cada um, não temos uma previsão ainda pra retornar, vamos passo a passo", disse o jogador, que quase foi negociado com o Barcelona nesta janela de transferências.

Nesta segunda, Arthur e os demais jogadores do time principal trabalharam em dois períodos. Pela manhã, fizeram trabalho físico no CT Presidente Luiz Carvalho. À tarde, o técnico Renato Gaúcho comandou atividade de trocas de passe e movimentação durante cerca de 1h40min.

O período vespertino também contou com o treinamento do time B, que vem defendendo as cores do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Na quarta-feira, vai encarar o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz. Ainda não há prazo definido para a estreia da equipe principal no Estadual. O foco, como aconteceu no ano passado, será na disputa da Copa Libertadores.