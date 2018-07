Artilharia aérea é arma da Portuguesa contra Corinthians

O clube do Canindé lidera as estatísticas no quesito gols de cabeça neste Brasileirão. Nada menos que 14 dos 33 gols anotados pelo time saíram neste tipo de jogada. Inclusive o gol do meia Wanderson na vitória sobre o Internacional por 1 a 0, em Novo Hamburgo (RS), na rodada passada.

Na últimas sete rodadas, a Portuguesa manteve um aproveitamento superior a 70%, com cinco vitórias e duas derrotas. A boa fase a afastou da zona de rebaixamento - hoje possui 28 pontos. O técnico Guto Ferreira, porém, pede cautela. "Vamos pensar sempre passo a passo. Nosso próximo objetivo ainda é buscar uma zona de conforto", argumentou.

O treinador, aliás, será um dos desfalques para esta partida. Isso porque foi suspenso por dois jogos pela expulsão na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no dia 11 de agosto. A responsabilidade de comandar o time à beira do campo será do auxiliar técnico Alexandre Faganello.

E logo de cara Faganello terá de conviver com a ausência do atacante Diogo, um dos destaques nesta campanha de reação. O jogador passou por uma cirurgia, na madrugada da última sexta-feira, para retirada do apêndice e para correção de uma hérnia inguinal. Ele terá de ficar afastado dos gramados por um mês.

Quem também está fora de combate é o lateral-direito Luís Ricardo, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A vaga deve ser ocupada por Ivan. "Estou pronto para corresponder, caso o professor (Guto Ferreira) precise de mim", disse.

Outras novidades serão o goleiro Lauro e o atacante Gilberto, que retornam após ficar de fora contra o time gaúcho por força contratual. Eles devem assumir as vagas de Glédson e Diogo, respectivamente.