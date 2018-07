Artilharia distribuída move campanha positiva do Palmeiras na Série B

SÃO PAULO - A artilharia distribuída é uma das armas para o Palmeiras ter o melhor ataque da Série B com 39 gols e liderar a competição. Dos 11 titulares do técnico Gilson Kleina, apenas o goleiro Fernando Prass, o zagueiro Vilson e o volante Márcio Araújo ainda não marcaram.

Ao todo 16 jogadores do elenco já balançaram as redes adversárias na Série B. O espírito de grupo é sempre um fator ressaltado pelo treinador, que sempre destacou a confiança no numeroso plantel que possui.

"É importante todo mundo contribuir dentro das suas características. Quem tá vindo de trás dá apoio e chega para finalizar. É isso que faz um grupo vencedor: todo mundo lutar pelo mesmo objetivo", disse o atacante Alan Kardec, que com oito gols, é o artilheiro da equipe na Série B.

Nesta terça-feira, a equipe recebe o ASA no Pacaembu e vai ter a chance de mais uma vez mostrar que distribuir os gols conforme o espírito de grupo faz a diferença. Com as ausência do lateral-esquerdo Juninho, machucado, e também de Mendieta, suspenso, será dada a chance para os substitutos deles, Wendel e Felipe Menezes, entrar na lista dos que já marcaram gol nesta competição.

TODOS OS GOLS

Alan Kardec - 8

Leandro - 7

Vinícius - 4

Wesley - 3

Charles - 2

Juninho - 2

Valdivia - 2

Tiago Real - 2

Mendieta - 2

Andre Luiz - 1

Fernandinho - 1

Henrique - 1

Kleber - 1

Luis Felipe - 1

Ronny - 1

Serginho - 1