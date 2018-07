Artilheiro Bergson passa em branco e Paysandu perde para o Figueirense

Bergson tinha a expectativa de marcar um gol e se isolar na artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B, mas isso não aconteceu e agora ele fica na torcida para Mazinho, do Oeste, também não marcar - os dois têm 16 gols. De quebra, o atacante viu o seu Paysandu se despedir da competição, em sua 38.ª e última rodada, com uma derrota para o Figueirense por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

+ Disputa do título na Série B faz a CBF 'clonar' taça do campeão

O time catarinense se despede com uma vitória e 48 pontos, além de ter acabado com um jejum de quatro jogos - três empates e uma derrota. A torcida, porém, protestou e levou uma faixa com os dizeres: "Queremos um time vencedor". O Paysandu teve a mesma pontuação do adversário, mas fica uma posição na frente, em 11.º lugar, por causa do número de vitórias: 13 contra 12.

Com os dois times despreocupados, o primeiro tempo foi bastante animado. Na briga com Mazinho pela artilharia da Série B, Bergson levou perigo em duas finalizações. O Figueirense, porém, teve mais oportunidades. Após perder um gol dentro da área, Xuxa se redimiu aos 31 minutos com uma cobrança perfeita de falta. O placar poderia ser mais elástico se o goleiro Marcão Milanezzi não tivesse levado a melhor sobre Henan duas vezes.

Em busca do empate, o Paysandu dominou todo o segundo tempo, mas encontrou muitas dificuldades para finalizar ao gol de Alisson. Caion, em duas oportunidades, pediu pênalti. No contra-ataque, o Figueirense só não ampliou porque Renan Mota perdeu um gol dentro da pequena área. E, aos 46 minutos, Bergson desperdiçou a chance de se isolar na artilharia ao ser travado pelo goleiro alvinegro.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 0 PAYSANDU

FIGUEIRENSE - Alisson; Dudu, Marquinhos, Pereira e Lazaroni; Abuda, Dudu Vieira, Ferrugem (Renan Mota), Xuxa (Jorge Henrique) e João Paulo (João Lucas); Henan. Técnico: Milton Cruz.

PAYSANDU - Marcão Milanezzi; Ayrton (Willyam), Diego Ivo, Dumas e Guilherme Santos; Augusto Recife (Jhonnatan), Renato Augusto e Rodrigo Andrade; Magno (Juninho), Bergson e Caion. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Xuxa, aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Mota (Figueirense); Caion (Paysandu).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (PR).

RENDA - R$ 69.988,00.

PÚBLICO - 3.754 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).