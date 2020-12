Artilheiro, Brenner se diz surpreso com boa fase no São Paulo

Responsável por dois dos quatro gols marcados pelo São Paulo nesta quarta-feira, o atacante Brenner admitiu surpresa pela grande fase vivida na equipe que lidera o Campeonato Brasileiro. Nesta noite, o São Paulo goleou o Botafogo por 4 a 0, no Morumbi, em jogo adiado da 18ª rodada.

"Eu pensava que poderia voltar a jogar, mas não o momento que estou vivendo", disse o jogador de 20 anos, que enfrentou oscilações em campo antes de emplacar esta boa sequência. "Estou feliz, devo aos companheiros e ao professor (Fernando) Diniz. Acho que é só o começo, pelo que a gente merece, é procurar evoluir a cada jogo."

Brenner é o artilheiro do São Paulo no ano, com 20 gols em 33 jogos. Antes desacreditado, o atacante virou referência no time comandado por Fernando Diniz. Com a ascensão da equipe no Brasileirão, líder com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético-MG, o atacante pode vir a ser o herói do futuro título.

Ele, contudo, prefere manter a cautela. "Não tem nada ganho, tem que manter pés no chão, manter a tranquilidade, buscar o resultado positivo a cada jogo e pensar lá na frente", declarou.