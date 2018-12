Artilheiro, Bruno Mendes deixa Guarani para se transferir ao Japão

Principal artilheiro do Guarani na temporada, Bruno Mendes não vai ficar no clube em 2019. Apesar do interesse da diretoria em renovar seu contrato, o atacante recebeu uma proposta mais vantajosa financeiramente do Cerezo Osaka, do Japão, e teve sua saída anunciada nesta quarta-feira pelo presidente Palmeron Mendes Filho.

"O Bruno Mendes não vai renovar com o Guarani. Ele, inclusive, já realizou exames médicos com um clube do exterior", revelou o mandatário do clube de Campinas.

Formado na base do próprio Guarani, onde se sagrou vice-campeão paulista em 2012, Bruno Mendes retornou ao clube em 2017. Nesta temporada, o atacante disputou 41 jogos e marcou 16 gols.

Agora, a diretoria do Guarani espera decidir o futuro de outros dois jogadores que fizeram parte do elenco na disputa da Série B. O zagueiro Fabrício e o meia Rafael Longuine já receberam propostas de renovações. No entanto, ambos também estão na mira do Coritiba.

O Guarani também trabalha em busca de reforços e a ideia da diretoria é anunciar até 15 contratações. Alguns jogadores do Corinthians, como o atacante Bruno Paulo, podem ser emprestados à pedido do técnico Osmar Loss, que já trabalhou no Parque São Jorge e chegou ao clube campineiro na semana passada.