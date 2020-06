Artilheiro, Cano se mostra satisfeito em ajudar o Vasco: 'Fico muito feliz'

O Vasco recebeu o Macaé, neste domingo, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e venceu por 3 a 1, no estádio de São Januário. O grande destaque do dia foi o atacante argentino Germán Cano, responsável por anotar os três gols alvinegros.

"Minha primeira ‘tripleta’ pelo Vasco, muito importante para o centroavante. Muito feliz também pela vitória da equipe, criamos bastante. Jogamos compactos. Vínhamos trabalhando muito bem. Creio que, no geral, a equipe criou muitas chances de gol e, por sorte, conseguimos fazer os gols", afirmou, em entrevista coletiva virtual, antes de contar a sensação de atuar diante de um estádio vazio.

"Foi uma experiência muito rara, temos que seguir os protocolos, mas logo estaremos normal. Fico muito feliz por fazer três gols. Estou trabalhando pela equipe, penso em melhorar todo dia e dar alegrias à torcida do Vasco", destacou o argentino.

Com o resultado, os donos da casa foram aos cinco pontos no Grupo B. Fluminense, com nove, e Madureira, com seis, formam a zona de classificação para a semifinal da Taça Rio, restando apenas uma partida pela fase de grupos.

"Com trabalho e força, sem se conformar com nada e deixar passar essa partida para o passado, é o principal. Se chegar mais gols, importante porque ajudará toda a equipe. Estou muito bem, trabalhei muito duro durante esses dois meses e meio, perdi peso e o trabalho agora ganha frutos", encerrou o centroavante.

"Primeiro, fico muito feliz pelo resultado, minha estreia como treinador do Vasco. Falei para o elenco que a vitória foi deles. Enxergo futebol como construção, tivemos pouco tempo de trabalho e vimos uma mudança muito interessante. Saio satisfeito, meu objetivo é seguir trabalhando. A gente está em busca de equilíbrio", contou o técnico cruzmaltino, o ex-meio-campista Ramon Menezes.