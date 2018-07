Artilheiro Cavani marca duas vezes e Napoli vence Roma

Com 49 pontos, o Napoli segue a três do time milanês, que venceu o Parma por 4 a 0 mais cedo no San Siro. De quebra, abre cinco de folga sobre a Inter, outra concorrente ao título, e que entra em campo apenas no domingo, quando faz o clássico da 25ª rodada, contra a Juventus.

O primeiro gol de Cavani foi polêmico. O brasileiro Juan derrubou Hamsik na área. Cavani foi para a cobrança da penalidade e acertou as duas traves. No rebote, empurrou a bola para as redes. Revoltados, os jogadores da Roma alegavam que o jogador que bate o pênalti e acerta a trave não pode pegar o rebote, o que caracteriza dois toques. O árbitro porém, viu a bola correr por dentro do gol enquanto ia de uma trave à outra.

O mesmo Cavani, depois, fez também o segundo gol do Napoli - o vigésimo dele no Italiano. O uruguaio recebeu passe de Paolo Cannavaro da direita, ganhou de Cassetti e de Rossi e bateu de direita para fecha o placar.

A derrota complica ainda mais a situação da Roma, que perde a chance de entrar na zona de classificação à Liga Europa. O time romano é apenas o sétimo, com 39 pontos, um a menos que Palermo e Udinese. A Juventus vem logo atrás, com 38.