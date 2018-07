Artilheiro corintiano da Copinha, Douglas aprova apelido de 'Imperadorzinho'

SÃO PAULO - Forte e trombador, o atacante Douglas chamou a atenção na Copa São Paulo por seu corpanzil e pelo chute de esquerda. As comparações com Adriano foram inevitáveis e não demorou para que a torcida passasse a chamá-lo de Imperadorzinho. Sobre o apelido, o garoto se diverte.

"Todo mundo fala que eu tenho porte físico e chuto de esquerda forte que nem ele. Imperadorzinho é boa, gostei. Espero brilhar como ele", disse o atacante, que apesar do bom desempenho na Copinha, não deve ser aproveitado pelo técnico Tite.

Com 18 anos, Douglas deve ser emprestado para ganhar experiência. "Ainda não sei o que vai acontecer comigo agora. Depende de meu empresário. Não sei se o melhor é ficar aqui, na base, ou ir para um clube do interior", disse o garoto, que não desiste do sonho de subir para o profissional. "Talvez se eu pudesse ficar com o Tite e mostrar o meu trabalho eu poderia me dar bem, mas vamos ver."