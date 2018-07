Artilheiro da arena corintiana, Romero festeja gol do título paulista

O gol de Romero neste domingo foi um prêmio para o artilheiro do Corinthians na sua arena. No 100º jogo disputado pelo clube no Itaquerão, na decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, o paraguaio anotou seu 18º gol na casa corintiana. Aos 16 minutos do segundo tempo, ele precisou de duas tentativas para fazer o gol do título paulista da sua equipe.

"Esse título é o resultado de muito trabalho. Nós sempre estivemos focados e trabalhamos com humildade", disse o atacante, que foi bastante aplaudido pela torcida quando foi substituído no final da partida por Léo Jabá.

Romero afirma que a conquista deste domingo, que repete o título paulista de 40 anos atrás, vai entrar para a história. "Tudo isso está acontecendo em uma data muito importante. Vai ficar na história", disse o paraguaio.

A artilharia da arena e a titularidade ajudam o paraguaio a superar as críticas da torcida. Dedicado sem ser necessariamente um craque, Romero teve uma trajetória difícil. Contratado para o Campeonato Brasileiro de 2014, o paraguaio virou motivo de piadas. Chegou a ouvir dos seus críticos que o clube trouxera o Romero errado - o seu irmão gêmeo, o meia Óscar, saiu de lá para o Racing, da Argentina, antes de ser vendido ao Shangai Shenhua, da China, e emprestado ao espanhol Alavés.

Quase saiu do clube, mas foi conquistando aos poucos seu espaço. Com o desmanche do elenco campeão brasileiro, o paraguaio se destacou enquanto reforços renomados, como Guilherme, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone oscilaram. Neste domingo, reafirmou sua importância com um atuação segura e o gol que garantiu o título paulista para o Corinthians.