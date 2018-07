Artilheiro da Copa, Harry Kane lamenta derrota da Inglaterra: 'Faltou pouco'

Artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, com seis gols, Harry Kane lamentou a derrota por 2 a 1 para a Croácia nesta quarta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou, que impediu a Inglaterra de avançar à final do Mundial. O centroavante disse que todos os jogadores ingleses ficaram arrasados com o revés e afirmou que a classificação não veio por pouco.

Em entrevista após a partida, o centroavante inglês admitiu a superioridade dos croatas no segundo tempo e disse não conseguir explicar o que faltou para que os ingleses conseguissem ir a uma final de Copa do Mundo pela segunda vez na história.

"Estava esperando a vaga na final. Mas eles voltaram no segundo tempo melhor na partida. Podíamos ter feito melhor. Eles jogaram bem. Difícil dizer o que aconteceu. Foi excelente chegar até esse estágio. Claro que queria ganhar. Faltou esse pouquinho. Dói muito", lamentou.

Harry Kane exaltou a campanha da equipe na Rússia. Para ele, a seleção deve dar prosseguimento ao que foi feito no Mundial para buscar os títulos no futuro. Se garantir vaga, o próximo torneio que a Inglaterra irá disputar será a Eurocopa, em 2020.

"Estamos gratos de estar aqui. Próximo objetivo é dar um passo além nos próximos anos. Jogamos vem. Tem que continuar o que fizemos aqui. Estamos arrasados. Ficamos decepcionados de não entregar uma vitória aos torcedores. Daqui a dois anos quem sabe a gente consegue", declarou.

Com a derrota em Moscou, a Inglaterra decide contra a Bélgica o terceiro lugar do Mundial. A partida será neste sábado, às 11 horas (de Brasília), em São Petersburgo, e marca o duelo de artilheiros do torneio entre Harry Kane e Romelu Lukaku. O belga tem quatro gols, dois a menos que o inglês.