Artilheiro da Copa, Kane está a 2 gols de alcançar marca de Ronaldo

Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo com seis gols, passou em branco nas quartas de final diante da Suécia. Com isso, ficou mais difícil alcançar o seu já declarado objetivo de chegar aos oito gols que Ronaldo anotou em 2002. Com a marca, o brasileiro se tornou o maior artilheiro das últimas 11 edições da competição.

O camisa 9 só é superado por Eusébio, que fez nove gols em 1966; Gerd Müller em 1970, com 10, e Just Fontaine, com 13 gols, em 1958. A marca de Ronaldo é significativa. Em 2014, o colombiano James Rodríguez marcou seis gols em cinco jogos e foi o artilheiro no Brasil. Em 2010, quatro jogadores terminaram empatados com apenas cinco gols: Thomas Müller, David Villa, Diego Forlán e Sneijder.

Três dos seis gols marcados pelo inglês na Rússia saíram em cobranças de pênalti (em 2002, Ronaldo fez todos os seus gols com a bola rolando). Na estreia diante da Tunísia, Harry Kane marcou os dois do triunfo por 2 a 1.

Aproveitando a fragilidade dos rivais, o inglês disparou na artilharia na goleada diante do Panamá por 6 a 1. Foi a primeira vez que os ingleses marcaram mais de cinco gols em uma mesma partida de Mundial. Kane fez três, dois de pênalti.

Depois de ter sido poupado contra a Bélgica, pois os ingleses já estavam classificados, ele voltou com outro gol de pênalti diante da Colômbia. Sofreu e converteu no empate por 1 a 1 no tempo normal (nas penalidades, 4 a 3). O camisa 9 tem mais dois duelos: a decisão desta quarta-feira e a grande final (ou a decisão do terceiro lugar) para alcançar a marca de Ronaldo Fenômeno.