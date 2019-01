Artilheiro da Copinha já é o maior goleador do São Paulo na história

Autor de nove gols na atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Gabriel Novaes lidera não apenas a lista de artilheiros do torneio em 2019 como já é o maior goleador do São Paulo na história do torneio. Em sua terceira participação, o camisa 9 já balançou as redes 12 vezes.

Nesta quinta-feira, ele estará em campo para enfrentar o Cruzeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal Doutor Ademar Pereira de Barros, em Araraquara, pelas quartas de final. O vencedor do confronto fará a semifinal da competição contra o ganhador de Guarani x Figueirense, que jogam às 19h15.

Até então, o jogador tinha participação mais discreta no principal torneio de juniores do Brasil. Em 2017, marcou apenas uma vez. No ano seguinte, a campanha do vice-campeonato contou com dois gols de Gabriel. Foi na atual edição que ele desandou a balançar as redes dos adversários. "É um orgulho e uma satisfação vestir a camisa do São Paulo e bater esses recordes, colocando meu nome na história. Mas o principal foco sempre será colocar meu nome no pôster de campeão, junto com o time", disse, ao site oficial.

Até então, os maiores goleadores são-paulinos na história da Copinha eram Lucas Gaúcho e Eric, cada um com dez gols. Gabriel Novaes ainda pode quebrar outro recorde interno: o de número de partidas disputadas no torneio. Ele soma 17 jogos (está empatado com João Schmidt). Inácio, com 19, lidera a lista.