Artilheiro da Euro dispensa agente e diz que prefere ouvir o pai

O atacante do Atlético de Madrid Antoine Griezmann, afirmou nesta quinta-feira, que decidiu dispensar o seu agente e cuidar da própria carreira. Valendo cerca de R$ 300 milhões, o jogador é o sexto mais valioso no mercado. Seu contrato foi renovado até 2021 com uma cláusula de 100 milhões e recusa de diversas ofertas.

Agora, Griezmann explica que "Vou continuar sem agente, mas sempre com os conselhos do meu pai e meu mentor Eric Olhats". Eric nunca foi empresário do atacante, mas sempre apareceu como uma pessoa de confiança. Foi ele quem descobriu o jogador aos 14 anos e o levou para o Royal Society. E, recentemente, dá notícias sobre a carreira e confirma interesses de outros clubes pelo craque.

Griezmann viveu uma temporada quase perfeita ano passado. Durante a disputa da Eurocopa, terminou o torneio com o título de melhor jogador e artilheiro isolado da competição, com seis gols. A felicidade só não foi completa, porque a estrela do atacante não brilhou na final, ficando como vice-campeão, atrás da Alemanha.

O vice também veio na final da Liga dos Campeões, quando o Atlético de Madrid viu o rival Real comemorar o título. Na partida, o atacante errou um pênalti e acabou com as chances da equipe.